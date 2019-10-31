Раненый из ружья французский осел прошел реабилитацию (видео)

Животное выздоровело после того, как этим летом его подстрелили из охотничьего ружья.

Французский осел, который пострадал от выстрела из охотничьего ружья, успешно прошел реабилитацию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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История животного прогремела во Франции. Этим летом в осла выстрелили из охотничьего ружья. Помочь ослику французские врачи не могли, поэтому его забрали на лечение в Бельгию. И после трех месяцев восстановления - животное выздоровело.

Осла спас фонд французской актрисы Бриджит Бардо - известной защитницы животных. Ее фонд работает уже более 20 лет, он помог создать приюты для слонов, коал, волков, и активно выступает против жестокого отношения к животным.

Теперь спасенного осла планируют переправить в Нормандию и в дальнейшем ухаживать за своим талисманом.