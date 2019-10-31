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Раненый из ружья французский осел прошел реабилитацию (видео)

12:10, 31 октября 2019
Экология
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Осле понадобилось три месяца для восстановления / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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История животного прогремела во Франции. Этим летом в осла выстрелили из охотничьего ружья. Помочь ослику французские врачи не могли, поэтому его забрали на лечение в Бельгию. И после трех месяцев восстановления - животное выздоровело.

Осла спас фонд французской актрисы Бриджит Бардо - известной защитницы животных. Ее фонд работает уже более 20 лет, он помог создать приюты для слонов, коал, волков, и активно выступает против жестокого отношения к животным.

Теперь спасенного осла планируют переправить в Нормандию и в дальнейшем ухаживать за своим талисманом.

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Теги: #Франция