На борту самолета были более 160 человек, пилотам пришлось сменить курс.

Российский самолет, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, вынужден был сменить курс "из-за неопознанного воздушного судна".

Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщил на своем сайте Следственный комитет РФ.

"Стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве.

Читайте такжеЖенщина кормила грудью кота на борту самолетаРанее, 8 декабря, российский МИД заявлял, что вручил ноту протеста посольству США в связи с "воздушными инцидентами над Черным морем". В частности, в заявлении упоминались три происшествия, когда, чтобы избежать столкновения, самолету специального летного отряда "Россия" пришлось экстренно изменить маршрут, а пилотам рейса "Аэрофлота" и пассажирскому самолету "Боинг-767-300 ER" компании "Азур Эйр" - сменить высоту.

Как сообщал УНИАН, в ноябре правительственный самолет Швейцарии был вынужден экстренно приземлиться в Москве. На борту находился министр иностранных дел страны Игнацио Кассис. Он летел в Китай.

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Автор: Катерина Комолова