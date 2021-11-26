Причиной посадки стала техническая проблема.

Правительственный самолет Швейцарии был вынужден экстренно приземлиться в Москве. На борту находился министр иностранных дел страны Игнацио Кассис. Он летел в Китай.

Об этом сообщает Tribune de Genève.

Самолет, следовавший рейсом Новосибирск - Ханчжоу, вернулся в аэропорт вылета "Толмачево", а затем отправился в Москву вместо Китая по технической причине.

Читайте такжеВ Украине могут снизить цены на внутренние авиаперелетыПричиной экстренной посадки самолета стала техническая проблема. В то же время в МИД Швейцарии не уточняют, какая именно.

В Москве проверят, возможно ли продолжение поездки в Китай. Никакой опасности для пассажиров самолета не было.

Как отмечает издание, в июле похожий инцидент с правительственным самолетом уже случался. Тогда на борту находился президент Швейцарии Ги Пармелен, направлявшийся на открытие Олимпийских игр в Токио. Из-за технических проблем вынужден был вернуться в Швейцарию через Латвию.

Как сообщал УНИАН, пассажир самолета, летевшего из Египта в Россию, совершил самоубийство во время полета. Он закрылся в туалете и повесился.

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Автор: Марта Гичко