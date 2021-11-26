Правительственный самолет Швейцарии был вынужден экстренно приземлиться в Москве. На борту находился министр иностранных дел страны Игнацио Кассис. Он летел в Китай.
Об этом сообщает Tribune de Genève.
Самолет, следовавший рейсом Новосибирск - Ханчжоу, вернулся в аэропорт вылета "Толмачево", а затем отправился в Москву вместо Китая по технической причине.
Читайте такжеВ Украине могут снизить цены на внутренние авиаперелетыПричиной экстренной посадки самолета стала техническая проблема. В то же время в МИД Швейцарии не уточняют, какая именно.
В Москве проверят, возможно ли продолжение поездки в Китай. Никакой опасности для пассажиров самолета не было.
Как отмечает издание, в июле похожий инцидент с правительственным самолетом уже случался. Тогда на борту находился президент Швейцарии Ги Пармелен, направлявшийся на открытие Олимпийских игр в Токио. Из-за технических проблем вынужден был вернуться в Швейцарию через Латвию.
Как сообщал УНИАН, пассажир самолета, летевшего из Египта в Россию, совершил самоубийство во время полета. Он закрылся в туалете и повесился.
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