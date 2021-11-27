Своим поведением она не на шутку напугала других пассажиров.

На борту рейса Delta Air, направлявшегося в Атланту (США), заметили пассажирку, которая взялась кормить грудью кота.

Согласно сообщению, отправленному, вероятно, пилотом, женщина отказалась прекратить свою деятельность, несмотря на неоднократные просьбы бортпроводников, пишет The Sun.

Другие пассажиры были не на шутку напуганы, но она не хотела возвращать своего питомца в переноску, так что по прилету получила выговор от авиакомпании.

Согласно правилам, пассажиры имеют право брать с собой в салон, к примеру, кошек или маленьких собак, но те должны оставаться в переносках под сиденьем на протяжении всего полета.

Читайте такжеВ Чернигове патрульный на вокзале требовал от мужчины есть пирожок в маске (видео)В США и других странах распространена практика так называемых животных для эмоциональной поддержки, которых люди могут всюду брать с собой. В авиакомпании говорят, что им уже довелось поведать на борту самолетов успокаивающих индеек, сахарных сумчатых летяг, змей, пауков и многих других компаньонов.

Как сообщал УНИАН, ранее в США пассажира самолета примотали скотчем к сиденью на время полета. А в Испании люди пропали с самолета после госпитализации пассажира.

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Автор: Катерина Комолова