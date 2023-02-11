Смерти главы страны-агрессора ждут не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Смерть Владимира Путина - событие, которого ждет весь мир. Говорят, оно уже не за горами, поскольку диктатор тяжело болен. Рассказываем, какие у него диагнозы и что пророчат люди со сверхспособностями главному террористу всего мира.

Макс Гордеев

Экстрасенс, чьи прогнозы по войне регулярно сбываются, говорит, что расклад на Путина на картах Таро выдает смерть. Гордеев уверяет, что диктатор умрет своей смертью.

"Его кончина уже близко", – заверил астролог.

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Влад Росс

Экстрасенс Влад Росс дает более точную картину реального состояния Владимира Путина. Так, по данным эксперта, у кремлевского лидера - последняя стадия онкологии.

"Метастазы уже пошли не только из кишечника, где у него начался рак, но и зацепили головной мозг, после чего он напал на Украину. Только этим можно объяснить нападение на Украину", - сказал Росс.

Магдалена Мочиовски

Известная мольфарка подтверждает слова Росса про онкологию. Она уточнила, что с раком Путин борется уже не первый год, однако все безуспешно - его конец близок.

"Действительно Путин болен, болен уже не первый год, и болен он онкологией. Насколько мне известно, у него рак лимфоузлов. И насколько я это вижу по нему, как он выглядит... Он лечится, старается поддержать свой жизненный уровень различным шаманскими методами, зельями, ведь столько трав, сколько в Сибири, разве что в Карпатах можно найти", - рассказала Мочиовски.

Несмотря на то, что едино астрологи не могут ответить о том, какая именно онкология у диктатора, все они пророчат ему близкий конец. Подробнее о том, когда умрет Путин, читайте в нашем материале.

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