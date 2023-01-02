Он быстро устает, а также склонен к "помутнению сознания".

В СМИ появилась информация, что состояние здоровья Владимира Путина ухудшилось, у него "помутнение сознания", поэтому он перенес несколько ключевых запланированных мероприятий в декабре.

Как пишет Daily Mail, консилиум врачей недавно отметил значительное ухудшение здоровья главы РФ. Он быстро устает, страдает от частых приступов головокружения и головных болей, а также склонен к "помутнению сознания".

Утверждается, что на состоянии здоровья Путина также сказывается стресс из-за провалов его армии на войне в Украине:

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"Постоянное нервное напряжение и погруженность в проблемы на фронте создали негативную обстановку для течения [его] болезней".

Журналисты напоминают, что российский президент отказался проводить свою традиционную декабрьскую пресс-конференцию, на которой он обычно выступает до четырех часов и отвечает на вопросы журналистов и зрителей, и даже отменил свой любимый хоккейный матч в конце года.

Также СМИ предполагают, что Путин использует двойников для некоторых мероприятий. "Ходят слухи, что Путин страдает от рака, болезни Паркинсона и других заболеваний, включая шизоаффективное расстройство", — пишет Daily Mail.

Телеграмм-канал "Генерал СВР" со ссылкой на инсайдерскую информацию от источников в Кремле писал: "На следующей неделе будет консилиум врачей по поводу лечения болезни Паркинсона".

Болезни Путина - что пишут СМИ

Путину много лет подряд приписывают ряд болезней, среди которых рак поджелудочной железы и болезнь Паркинсона. Издание The Sun даже писало, что у российского диктатора нашли рак предстательной железы. В Кремле эту информацию отрицают и говорят, что президент РФ здоров.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что президент РФ серьезно болен раком.

Также журналисты обращали внимание, что у Путина не двигается правая рука. А еще заметили, что российский лидер делает ногами навязчивые движения. Это может быть синдром беспокойных ног.

Эксперты не исключают, что Путина специально выдают за смертельно больного.

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