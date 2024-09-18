Россияне разрисовывают свои беспилотники граффити с ругательствами, адресованными операторам дронов-перехватчиков.

За последние несколько недель Украина развернула новые FPV-перехватчики, которые в большом количестве сбивают российские разведывательные беспилотники. И, как пишет аналитик Forbes Дэвид Гэмблинг, российские операторы беспилотников мало что могут сделать против такого натиска.

"Тактических возможностей немного: беспилотники оснащены мощными камерами, но они направлены вниз, и оператор не имеет никакой ситуационной осведомленности. Они не видят, что происходит вокруг их летательного аппарата, и FPV-атаки происходят буквально из-под земли. Единственным выходом для них было сделать свой самолет менее заметным. Или просто бросать оскорбления в адрес своих врагов", - пишет аналитик.

Воздушный камуфляж

Хотя большинство беспилотников, сбитых перехватчиками, по-прежнему имеют стандартный бледно-серый цвет, некоторые из них получили новый окрас. В частности, пишет аналитик, у беспилотников Zala пестрые зеленые и коричневые крылья – камуфляж, который эффектно сочетается с пестрыми полями внизу и может усложнить перехватчикам задачу по их отслеживанию.

Видео дня

Другие Zala имеют более оригинальный узор из черных и белых треугольников. Он напоминает ослепительный камуфляж для военных кораблей, разработанный британским художником Нормалом Уилкинсоном во время Первой мировой войны. Вместо того чтобы пытаться сделать корабль незаметным, Уилкинсон с помощью нерегулярных узоров разбивал очертания судна и затруднял определение угла и, следовательно, направления его движения.

Это является достаточно эффективной стратегией, отмечает аналитик. Так, один из беспилотников Supercam имел такой узор на одном крыле. Это может быть сделано для того, чтобы форму дрона было сложнее оценить, возможно, чтобы точка прицеливания при перехвате была смещена, чтобы нанести меньший ущерб.

Когда не можешь драться, ругайся

Россияне часто рисуют на крыльях своих беспилотников граффити. Они располагаются так, чтобы их можно было прочитать сверху, поэтому единственный человек, который их увидит, - это оператор дрона-перехватчика. И все чаще такие граффити используются для оскорблений.

Российские обсуждения в военных Telegram-каналах говорят о том, что их разведывательным беспилотникам нужны глушилки - непростая задача, поскольку самопомехи будут проблемой - или, по крайней мере, камеры, направленные назад. Несомненно, будут происходить дальнейшие эволюции, и появятся какие-то оборонительные меры. Однако в настоящее время российские разведывательные беспилотники, похоже, остаются беззащитными, и все, чем они могут ответить, это ругательства, подытоживает аналитик.

Украина побеждает в войне дронов

Россия и Украина состязаются между собой в войне беспилотников, и если в их количестве российские оккупанты и имеют некоторое преимущество, то в эффективности ВСУ далеко впереди. И одна из главных причин – разница в умениях операторов.

При этом, как пишет аналитик Forbes россияне не жалеют даже самых лучших и опытных операторов БПЛА, посылая их на передовую в качестве простых солдат, чем очень облегчают жизнь украинцам.

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