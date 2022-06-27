Платить героям кремлевских сюжетов обещают по 1300 рублей (около 700 гривень).

На российском сайте для поиска работы опубликовали объявление о поиске актеров. Установленная геолокация - Санкт-Петербург, только вот в подробном описании сказано, что съемки будут проходить на временно оккупированных территориях Украины - в так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом написал Telegram-канал "СтратКом ЗСУ" и опубликовал скриншот данного объявления.

"Как набирают "местных свидетелей зверств проклятых укрофашистов", - сказано в публикации Телеграм-канала.

Из объявления можно понять, что для создания фейковых пропагандистских сюжетов Кремлю требуются люди всех возрастов. Расходы на дорогу (а ехать почти 2 тысячи километров в одну сторону) и проживание в "безопасных" местах организаторы съемок пообещали взять на себя. Берут даже тех, кто не имел опыта работы в кадре ранее.

Очевидно, что желающих подзаработать будут показывать в сюжетах по российским каналам, выдавая за украинцев, которые "благодарны за освобождение".

Напомним, мэр российского города не смог выговорить то, ради чего оккупанты гибнут в Украине. Потом обидчивый чиновник еще пытался вручить повестку журналисту, выложившему видео.

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