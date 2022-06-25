Экономические санкции всего цивилизированного мира продолжают душить Россию. Простые россияне уже на себе знают, что такое дефицит в супермакетах, отсутствие нормального турбизнеса и проблемы с банковской системой.
Вот только кремлевское руководство это не очень и волнует, говорится в сюжете проекта FreeДом. На днях Кремль обязал десятки регионов РФ снабжать деньгами так называемые "ЛДНР".
Так для чего кремлевское руководство приказало так называемым богатых регионам страны помогать "ЛНР" и "ДНР", попытались разобраться журналисты.
В список этих регионов вошли следующие области: Московская, Ленинградская, Тюменская, Брянская, Курская, Нижегородская, Челябинская, Свердловская, Самарская. А также делиться деньгами обязали Башкортостан, Чувашию и временно оккупированный Севастополь.
"На самом деле ничего нового в этой схеме нет. Когда РФ "присоединила" Крым (оккупировала, - УНИАН.) по всем российским регионам было разослано письмо о том, какой район Крыма они будут экономически курировать", - рассказала Татьяна Полоскова, государственный советник РФ первого класса.
Только вот солдаты РФ не смогли закрепиться ни в Луганской, ни в Донецкой области. Эти деньги могли пойти на улучшение условий жизни в российских городах.
Уже до конца месяца выбранные регионы должны будут предоставить план, как именно собираются помогать временно оккупированным территориям. Подобные схемы действуют годами: взять у богатых и будто бы отдать бедным. Только вот из-за санкций самим богатым регионам России самим понадобится помощь.
Как сообщалось, после четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины страна-агрессор решила ввести в свою школьную программу обязательное изучение истории признания Кремлем "ЛДНР".