По его мнению, Украину сейчас нужно поддерживать, как никогда раньше.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что лидеры стран Запада должны запомнить отправную точку: раньше российскую армию считали второй по силе в мире, а сейчас российская армия является второй по силе в Украине.

Он на выступлении в Европарламенте заявил, что это очень впечатляющий результат украинцев.

"И именно мужество, воля, преданность делу, решительность украинских воинов делают это возможным. И нам также нужно помнить начальную точку. Отправной точкой было то, что когда широкомасштабное вторжение произошло в феврале 24 февраля 2022 года, большинство экспертов сказали нам, что Киев падет за несколько дней, а Украина падет за несколько недель", - заявил генсек.

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Столтенберг считает, что украинцы доказали неправильность этого тезиса, отбросив российских захватчиков, освободив север, территорию вокруг Киева, восток вокруг Харькова, а затем большие территории на юге и вокруг Херсона.

"А сейчас они завоевывают больше, освобождают больше украинской территории. А потом те же эксперты, которые говорили нам, что Украина попадет за несколько недель, жалуются на низкую скорость обороны", - сказал он.

По его мнению, Украину сейчас нужно поддерживать, как никогда раньше.

"Это чрезвычайно важно признать, потому что это то, что нужно продолжать. Наша поддержка помогла украинцам начать контрнаступление. Украинцы постепенно завоевывают позиции, и это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и готовность продолжать поддержку, потому что это - тяжелые бои, но они смогли прорвать оборонительные линии российских войск и они двигаются вперед", - добавил Столтенберг.

Война в Украине - последние новости

Россия проиграла и стала ослабленным государством после того, как не смогла достичь своих целей в войне против Украины. Такое мнение высказали западные чиновники в комментарии CNN. Выступая на брифинге, они признали, что продвижение украинских войск было постепенным и не таким быстрым, как ожидалось два месяца назад, из-за хорошо подготовленной российской обороны.

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