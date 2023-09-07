Оккупанты уже не смогут победить в этой войне.

Россия проиграла и стала ослабленной державой после того, как не смогла достигнуть своих целей в войне против Украины.

Такое мнение высказали западные чиновники в комментарии CNN. Выступая на брифинге, они признали, что продвижение украинских войск было постепенным и не таким быстрым, как ожидалось два месяца назад, из-за хорошо подготовленной российской обороны.

При этом они убеждены, что Москва уже проиграла независимо от сражений за территорию, поскольку не смогла достичь своей главной цели - подчинить Украину.

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"Это может быть очень долгая борьба за территорию, но с точки зрения войны и того, чего Россия хотела добиться, она проиграла, и Россия является уменьшенной державой и находится на траектории уменьшения", - сказал один из чиновников.

Он назвал безумием представление о том, что Россия каким-то образом может победить, даже если сохранит оккупированную территорию. "Россия укрепила НАТО, расширила его за счет таких стран, как Финляндия и Швеция, поставила Украину на путь вступления в НАТО и поставила Украину на путь потенциального вступления в ЕС", - добавил чиновник.

Другой собеседник считает, что российский диктатор ставит на победу Дональда Трампа на выборах в США. "Это довольно долгий этап. До этого еще далеко. Тем временем, мятеж Пригожина не произошел бы, если бы война в Украине шла нормально", - сказал он.

Контрнаступление Украины

Как известно, российские захватнические войска серьезно окопались перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Главной проблемой для украинской армии стало плотное минирование территорий.

Несмотря на это, Силы обороны успешно продвигаются вперед. Тех, кто говорит о "медленном наступлении", неоднократно критиковали за завышенные ожидания и отсутствие понимания, как идет эта война.

"Наземный штурм - это только часть контрнаступления. Украинские силы мастерски выполняют многодоменные операции, атакуя в глубину, по всем направлениям. Ликвидация радаров и ПВО, нарушение логистики, уничтожение штабов и артиллерии, нанесение ударов по целям в глубине России... И все это в одно и то же время", - отмечал экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжесю

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