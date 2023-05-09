Нарвский замок расположен на границе с российским Ивангородом, где сегодня будут праздновать День победы.

В Эстонии на стене Нарвского замка вывесили плакат с изображением президента РФ Владимира Путина и надписью: "Путин – военный преступник".

Акцию организовал Нарвский музей. Плакат размещен на той стороне замка, которую видно со стороны Ивангородской крепости, сообщаетcя на сайте ERR.

Как заявила директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова, "это не провокация, а заранее спланированная музеем и организацией Propastop инсталляция". Пор ее словам, плакат провисит на стене замка несколько дней.

Видео дня

Инсталляция "недвусмысленно напоминает о том, что здесь у нас, в Нарве проходит граница. Плакат размещен на стене, на которой развевается эстонский флаг. Это то место, которое расположено прямо напротив масштабной площадки и сцены на противоположной стороне (реки и границы). Мы должны помнить о том, что рядом с нами идет полномасштабная война, развязанная Путиным. Мы посчитали необходимым разместить эту инсталляцию и напомнить о том, что все имеет свою цену", - сказала директор музея.

По словам организаторов, акция проводиться с целью развенчания пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ.

Фотографии плаката на стене замка, опубликованные в соцсетях музея, сопровождаются кратким комментарием "Здесь граница!".

Вместе с тем росСМИ сообщают, что в Ивангороде Ленинградской области установили огромный экран в сторону эстонской Нарвы, на котором 9 мая будут транслировать праздничный концерт в честь Дня победы.

Поддержка Эстонией Украине во время войны

Правительство Эстонии с первых дней полномасштабного вторжения РФ направляет Украине гуманитарную и военную помощь.

Также Эстония поддерживает евроинтеграционное и евроантлантическое устремления Украины.

19 января 2023 года правительство Эстонии приняло решение передать Украине пакет военной помощи, который содержит дальнобойное и противотанковое вооружение, а также снаряды на общую сумму 113 миллионов евро. В Кабмине Эстонии сообщили, что с учетом нового пакета общий объем эстонской помощи Украине увеличился до 370 миллионов евро, то есть чуть более 1% ВВП этой страны.

Впоследствии Эстония заявила о передаче Украине всех своих гаубиц калибра 155 мм.

В апреле министр обороны Эстонии Ганно Певкур заявил, что страна передаст Вооруженным силам Украины 155-мм снаряды, приборы ночного видения и боеприпасы 5,56 мм калибра.

Вас также могут заинтересовать новости: