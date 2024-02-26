Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра.

Протесты польских фермеров против транзита украинского зерна распространяются. На этой неделе аграрии соседней страны готовятся к двум новым блокадам: на границе между Польшей и Германией в городе Свецко и возле Литвы на пограничном пункте Кальвария-Будзиск. Об этом информирует LRT.

Как сообщил Каролис Печинскис, который организует блокаду на границе с Литвой, фермеры будут останавливать и физически проверять все транспортные средства, которые вероятно будут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.

"Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Это не будет полная блокада пункта пропуска. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотим проверить, что перевозят в грузовиках, обращая особое внимание на те транспортные средства, которые имеют потенциал для перевозки сельскохозяйственной продукции", - рассказал инициатор акции.

Он заверил, что это не будет касаться личного транспорта, топливных баков, транспортных средств для перевозки металла или скота.

"Если мы видим, что едет зерно и другая сельскохозяйственная продукция, мы хотели бы знать, откуда она едет, почему и как, чтобы почувствовать объем транспортировки", - объясняет польский фермер.

По его словам, они понимают, что такие проверки создадут неудобства перевозчикам, но просит с пониманием отнестись к сложной ситуации, в которую попали фермеры его страны.

"Мы просто хотим доказать и привлечь внимание к происходящему, потому что мы считаем, что наши интересы нарушаются, и мы ни от кого не получаем поддержки. ... Вопрос о блокировании литовской границы возник во время размышлений о том, как усилить давление на правительство Польши. ... Сельскохозяйственная продукция перегружается с грузовиков на поезда, конечной целью которых являются транзитные порты Балтийского моря. Но фермеры заподозрили, что часть этой продукции остается в Польше", - говорит Печинскис.

Он также отрицает, что Кремль может использовать конфликт вокруг украинского зерна как средство пропаганды, и заверил, что участники акции избегают любых контактов с возможными провокаторами.

"Мы против любых провокаций, мы стараемся и стремимся, чтобы наши протесты отвечали интересам польских фермеров. Мы контролируем, чтобы среди нас не появлялись радикальные, маргинальные или другие политически невыгодные инициативы. Мы согласовываем наши протесты с властями, чтобы все протесты проходили законно и мирно", - говорит организатор блокады.

Блокада границы Польши с Украиной - последние новости

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко высказался о возможной ссоре Украины и Польши из-за блокады границы. Он отметил, что нужно найти решение, которое не навредит Украине и польским фермерам.

Как сказал Туск, "здесь надо искать решение, а не искать что-то, что могло бы нас разделить, потому что это было бы самым большим идиотизмом в истории наших народов, если бы мы сейчас поссорились и не нашли решения в этом вопросе, потому что мы нуждаемся друг в друге, как никогда".

В ночь на 25 февраля в Польше произошла очередная диверсия с украинским зерном. В Котомеже вблизи Быдгоща неизвестные открыли восемь вагонов поезда и высыпали кукурузу на железнодорожные пути.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на высыпание украинского зерна на границе с Польшей. По его словам, это такая политика, чтобы сделать картинку для российских СМИ, "и это очень неприятно, что мы играем на их стороне".

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