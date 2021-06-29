Изначально рассматривалась версия со взрывом газа, но позднее на месте чрезвычайного происшествия были обнаружены остатки бутылок с зажигательным веществом.

В польском селе Сосново неизвестные взорвали дом молодоженов, полиция подозревает двух человек.

Об этом сообщает Wyborcza.

Среди фигурантов расследования - 24-летний украинец. По информации следствия, его якобы нанял сосед пострадавшей семьи, чтобы запугать их. Взрыв произошел ночью, пока супруги праздновали свою свадьбу.

Изначально рассматривалась версия со взрывом газа, но позднее на месте чрезвычайного происшествия были обнаружены остатки бутылок с зажигательным веществом.

Родственники супругов уточнили, что те недавно сделали ремонт в доме.

Расследование продолжается.

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Автор: Денис Прядко