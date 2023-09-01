Мариуш Каминский намекнул Лукашенко, что лучше отказаться от провокаций.

Польша пригрозила "отрезать" Беларусь от Европы. На такие меры Варшава может пойти в случае возникновения "критического инцидента" на границе.

Глава польского МВД Мариуш Каминский напомнил о совместном заявлении глав МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, которые потребовали от Минска выгнать наемников ЧВК "Вагнера" и убрать с приграничной территории нелегальных мигрантов.

"Мы дали очень четкий сигнал Минску. Любая провокация на польской, латвийской или литовской границе с Беларусью будет иметь далеко идущие последствия для режима Лукашенко. Сигнал был жестким и недвусмысленным", - цитирует Каминского издание Wprost.

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При этом он указал, что Польша и страны Балтии закроют все пограничные переходы, если будут "провокации" на границе с Беларусью.

"Если будет провокация, если будет критический инцидент, немедленно будут закрыты все пункты пересечения границы Беларуси с Европой, с ЕС. Те, которые пока функционируют: автомобильные, железнодорожные, пассажирские, грузовые. Все. Мы полностью отрежем Беларусь от Европы", - подытожил глава МВД Польши.

Ситуация на границе Польши и Беларуси - последние новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что наемников, которые находятся в Беларуси, перебросили к Сувальскому коридору. При этом он считает, что могут произойти провокации.

Позже Варшава решила закрыть "Бресткие ворота" американской техникой - танками Abrams и вертолетами Apache.

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