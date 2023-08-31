Он отмечает, что была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов скептически оценил возможность применения Республикой Беларусь ядерного оружия, переданного Россией.

Буданов отметил, что считает использование ядерного оружия с территории Беларуси "большой геополитической игрой", средством "ядерного сдерживания и повышения ставок".

"Кстати, относительно ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До того проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Довольно некрасивые для Беларуси документы. Российское 12 Главное управление, это управление, которое отвечает за именно эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы Искандер, которые в небольшом количестве есть в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения", - рассказал Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

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Вместе с тем, по его словам, беларусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка У".

Российское ядерное оружие в Беларуси-что известно

Как писал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси по личной просьбе белорусского диктатора Александра Лукашенко. Тогда прозвучало, что строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси закончится 1 июля.

Через некоторое время Путин уточнил, что размещение ядерного оружия в Беларуси "идет по плану".

В конце августа президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что Россия перебрасывает ядерное оружие малой дальности в Беларусь. По его словам, этот шаг РФ изменит архитектуру безопасности региона и всего военного альянса НАТО.

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