Буданов Буданов скептически оценил возможность применения Беларусью ядерного оружия / коллаж УНИАН, фото УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов скептически оценил возможность применения Республикой Беларусь ядерного оружия, переданного Россией.

Буданов отметил, что считает использование ядерного оружия с территории Беларуси "большой геополитической игрой", средством "ядерного сдерживания и повышения ставок".

"Кстати, относительно ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До того проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Довольно некрасивые для Беларуси документы. Российское 12 Главное управление, это управление, которое отвечает за именно эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы Искандер, которые в небольшом количестве есть в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения", - рассказал Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

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Вместе с тем, по его словам, беларусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка У".

Российское ядерное оружие в Беларуси-что известно

Как писал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси по личной просьбе белорусского диктатора Александра Лукашенко. Тогда прозвучало, что строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси закончится 1 июля.

Через некоторое время Путин уточнил, что размещение ядерного оружия в Беларуси "идет по плану".

В конце августа президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что Россия перебрасывает ядерное оружие малой дальности в Беларусь. По его словам, этот шаг РФ изменит архитектуру безопасности региона и всего военного альянса НАТО.

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