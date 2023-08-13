Польской стороне нужны американские вертолеты Apache.

Польские власти решили закрыть "Бресткие ворота" (другое название - коридор) американской техникой - танками Abrams и вертолетами Apache.

Apache вместе с Abrams создадут заслон, который закроет "Брестский коридор", рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время интервью TVP Info. "На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США о принятии нашего запроса насчет вертолетов Apache", - сообщил чиновник.

Напомним, в конце января Мариуш Блащак говорил, что весной текущего года Польша получит первые из 250 танков Abrams, которые были заказаны у американской стороны. Министр обороны отмечал, что их будут использовать для защиты "Бресткого коридора".

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Из России в июле начали массово перебрасывать в Беларусь членов российской частной военной компании "Вагнер" после того, как наемники в конце июня якобы устроили бунт в РФ.

На беларускую територию прибыли более 10 колонн наемников, в составе некоторых была бронетехника.

В конце июля псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину, что члены ЧВК якобы "рвутся на экскурсию" в Польшу.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Беларуси наемников перебросили в сторону Сувальского коридора. Чиновник предупреждал, что "вагнеровцы" могут совершить провокации.

Справка УНИАН. "Брестским коридором" называют участок земли шириной около 80 километров, который находится на польско-беларуской границе между двумя реками - Нарва и Западный Буг.

Сувальский коридор - это условный коридор с беларуской земли вдоль границы Польши и Литвы к Калининградской области России.

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