Министр обороны США заверил, что Путину не удастся втянуть НАТО в войну.

Российское вторжение в Украину является угрозой не только для Европы, однако агрессору не удастся втянуть НАТО в войну.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, война президента России Владимира Путина против Украины является прямой угрозой европейской безопасности и вызовом для союзников по НАТО.

"Сознательная жестокость России – это нарушение наших общих ценностей и правил войны", - сказал он.

По словам Остина, российское вторжение в Украину не только угрожает Европе, но и "разрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нам безопасность".

Он подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, который не представляет никакой угрозы для России и не стремится к конфронтации с этой страной.

"Не делайте ошибочных выводов: нас не втянут в войну Путина, но мы будем стоять рядом с Украиной, когда она борется, чтобы защитить себя. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - заверил он.

Помощь США Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить.

1 ноября стало известно о том, что США намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS. 7 ноября стало известно, что в Украине прибыли первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

10 ноября Пентагон официально объявил новый оборонный пакет для нужд Украины на общую сумму $400 млн.

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