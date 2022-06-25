В рамках дополнительной военной помощи в размере $450 млн США передадут Украине 18 береговых и речных патрульных катеров.
Об этом сообщили в Министерстве обороны США.
В частности, в новый пакет помощи входят:
✔️ два 10,5-метровых речных судна;
✔️ шесть 12-метровых морских боевых кораблей;
✔️ десять 10-метровых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.
"В основном они предназначены для защиты речных путей и для того, чтобы Украина могла сохранить контроль над речными путями. Их также можно использовать в прибрежных районах", - сказал чиновник Пентагона.
Как сообщал УНИАН, США передадут Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. Пакет военной помощи включает оружие и военное оборудование.