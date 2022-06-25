Катера в основном предназначены для защиты речных путей и прибрежных районов.

В рамках дополнительной военной помощи в размере $450 млн США передадут Украине 18 береговых и речных патрульных катеров.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

В частности, в новый пакет помощи входят:

✔️ два 10,5-метровых речных судна;

✔️ шесть 12-метровых морских боевых кораблей;

✔️ десять 10-метровых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

"В основном они предназначены для защиты речных путей и для того, чтобы Украина могла сохранить контроль над речными путями. Их также можно использовать в прибрежных районах", - сказал чиновник Пентагона.

Как сообщал УНИАН, США передадут Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. Пакет военной помощи включает оружие и военное оборудование.

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