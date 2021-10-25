Ситуация с коронавирусом в Нидерландах, где ребенок через суд доказівал свое право вакцинироваться, ухудшается. Правительство страны рассматривает дополнительные меры для сдерживания эпидемии.
Об этом рассказал министр здравоохранения Нидерландов Хьюго Де Йонге в комментарии телеканалу NOS.
По его словам, в больницах стремительно увеличивается число пациентов с COVID-19.
"Все идет слишком быстро. Нам придется столкнуться с тем, что цифры растут быстрее и раньше, чем ожидалось", - заявил министр.
Читайте такжеУкраина увеличила экспорт аграрной продукции: куда везем товарыПри этом он указал, что правительству приходится навязывать определенные меры обществу.
"Мы вместе проводим анализ того, что особенно непривитые люди подвергаются наибольшему риску инфицирования и заражения других", - отметил Де Йонге.
В стране в течении последнего месяца постоянно увеличивается количество граждан, заболевших COVID-19.
Как ранее сообщал УНИАН, в конце июля Нидерланды и Исландия на фоне ухудшения ситуации со штаммом коронавируса "Дельта" ужесточили условия въезда для туристов.