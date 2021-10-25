Власти обеспокоены тем, что в больницах стремительно увеличивается число пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Нидерландах, где ребенок через суд доказівал свое право вакцинироваться, ухудшается. Правительство страны рассматривает дополнительные меры для сдерживания эпидемии.

Об этом рассказал министр здравоохранения Нидерландов Хьюго Де Йонге в комментарии телеканалу NOS.

По его словам, в больницах стремительно увеличивается число пациентов с COVID-19.

"Все идет слишком быстро. Нам придется столкнуться с тем, что цифры растут быстрее и раньше, чем ожидалось", - заявил министр.

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт аграрной продукции: куда везем товарыПри этом он указал, что правительству приходится навязывать определенные меры обществу.

"Мы вместе проводим анализ того, что особенно непривитые люди подвергаются наибольшему риску инфицирования и заражения других", - отметил Де Йонге.

В стране в течении последнего месяца постоянно увеличивается количество граждан, заболевших COVID-19.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце июля Нидерланды и Исландия на фоне ухудшения ситуации со штаммом коронавируса "Дельта" ужесточили условия въезда для туристов.

Автор: Анастасия Горбачева