Новые правила въезда в Исландию уже вступили в силу, а в Нидерланды - начнут действовать с 8 августа.

Нидерланды и Исландия на фоне ухудшения ситуации со штаммом коронавируса "Дельта" ужесточают условия въезда для туристов.

Правила въезда в Нидерланды с 8 августа

Так, согласно с решением правительства Нидерландов от 26 июля, с 8 августа для поездок даже из безопасных стран за пределами Евросоюза придется показать сертификат о полной вакцинации, завершенной не ранее чем за 14 дней до поездки, или же справку о негативном результате теста на коронавирус, пишет avianews.com.

При этом Нидерланды признают сертификаты о вакцинации следующими типами препаратов:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Astra Zeneca EU (Vaxzevria);

Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen);

Moderna (Spikevax);

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);

Serum Institute of India (Covishield);

Sinopharm BIBP;

Sinovac.

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В случае с ПЦР-тестом с момента сдачи образца на анализ до момента вылета должно пройти не более 48 часов. Для быстрого теста на антиген власти установили срок действия 24 часа. От тестов освобождены дети до 12 лет.

Правила въезда в Исландию с 26 июля

В то же время в Исландии с полуночи 26 июля вступили в силу новые правила пересечения границы, которые обязывают всех без исключения прибывающих в страну предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает "Европейская правда".

Требование распространяется в том числе на людей, вакцинированных от коронавируса, и тех, кто переболел ранее, и касается как граждан и резидентов Исландии, так и иностранных граждан - кроме детей, рожденных в 2005 году и позже.

"Есть данные о том, что даже полностью вакцинированные люди могут заразиться COVID-19 и могут заражать других. Главный эпидемиолог считает, что если действующие правила не изменить, это увеличит риск еще большего распространения вируса и приведет к ограничениям на собрания внутри страны", - отмечает МИД Исландии в пресс-релизе, объясняя решение правительства.

ПЦР или быстрый тест должен быть сделан не ранее 72 часов до прибытия.

Невакцинированные люди, в дополнение к тесту перед прибытием, должны повторно сдать тест через 5 дней, а до того оставаться на самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, с 26 июля 2021 года сразу три европейские страны - Португалия, Финляндия и Швеция - открыли границы для украинских туристов.

С 27 июля для украинцев открылась и Испания.

Автор: Марина Григоренко