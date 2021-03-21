Несмотря на жесткие действия со стороны полиции и силовиков, граждане все равно выходят на улицы городов страны.

Сегодня в Мьянме во время столкновений с полицией на акции протеста в городе Монива один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Несмотря на жесткие действия со стороны полиции и силовиков, граждане все равно выходят на улицы городов страны на акции протеста против совершенного 1 февраля военного переворота.

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В воскресенье прошли акции протеста в большом городе Мандалай в центре страны. Митингующие, к которым присоединилось много врачей и работников местных больниц, вышли на улицы еще на рассвете, чтобы таким образом опередить полицию. Накануне сообщалось также об акциях протеста в штате Шан, где участники акций вышли на улицы в противогазах.

Впрочем, центром протестов против власти военных до сих пор считается бывшая столица и крупнейший город страны Янгон. Здесь митинги продолжаются и дальше, даже несмотря на то, что военные объявили в этом городе военное положение. 21 марта в Янгоне состоялись похороны 26-летнего мужчины, которого силовики накануне ранили во время акции протеста, а затем задержали. Он умер в заключении.

Также в городе Паккоку похоронили 38-летнюю женщину, которая погибла накануне во время акций протеста против хунты.

Между тем в правозащитной организации "Союз в поддержку политических заключенных" заявили, что с начала протестов против переворота в стране погибли уже около 250 человек. Еще как минимум 2,4 тысячи были задержаны силовиками или похищены.

Протесты в Мьянме: что произошло

В Мьянме с 1 февраля, когда произошел государственный переворот, не утихают акции протеста.

Объясняя свои действия фальсификациями на последних выборах, военные сместили гражданское правительство во главе с лидером нации Аун Сан Су Чжи. Она, как и другие представители руководства республики, находится под арестом.

Силы безопасности жестко подавляют акции протеста, а в последнее время против демонстрантов начали применять огнестрельное оружие.

С 1962 года в течение нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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Автор: Тамара Отовская