В музее отметили, что Зеленский стал героем за то, что сопротивляется и он вполне мог бы занять свое место среди великих людей истории.

Музей восковых фигур во Франции сделал то, что хотели бы сделать многие украинцы - он убрал фигуру президента России Владимира Путина из экспозиции.

В частности, Музей восковых фигур Гревена в Париже решил убрать свою восковую фигуру Путина из-за войны в Украине и после того, как посетители на выходных повредили ее, сообщает cbsnews.

"Впервые в музее Гревена мы так быстро удалили личность из-за текущих исторических событий", - пояснил генеральный директор музея Ив Деломмо, отделив голову Путина от его тела и заперев ее в хранилище.

"Персонал не хочет проходить мимо него каждый день", — добавил Деломмо.

В музее представлены несколько мировых лидеров, но Деломмо сказал, что в нем никогда не выставляются фигуры "диктаторов, подобных Гитлеру", добавив: "Мы не хотим сегодня выставлять Путина".

Фигура Путина стояла между фигурами президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина. На вопрос, кто может заменить его на выставке, Деломмо ответил, что это может быть президент Украины Владимир Зеленский.