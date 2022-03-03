Музей восковых фигур во Франции сделал то, что хотели бы сделать многие украинцы - он убрал фигуру президента России Владимира Путина из экспозиции.
В частности, Музей восковых фигур Гревена в Париже решил убрать свою восковую фигуру Путина из-за войны в Украине и после того, как посетители на выходных повредили ее, сообщает cbsnews.
"Впервые в музее Гревена мы так быстро удалили личность из-за текущих исторических событий", - пояснил генеральный директор музея Ив Деломмо, отделив голову Путина от его тела и заперев ее в хранилище.
"Персонал не хочет проходить мимо него каждый день", — добавил Деломмо.
В музее представлены несколько мировых лидеров, но Деломмо сказал, что в нем никогда не выставляются фигуры "диктаторов, подобных Гитлеру", добавив: "Мы не хотим сегодня выставлять Путина".
Фигура Путина стояла между фигурами президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина. На вопрос, кто может заменить его на выставке, Деломмо ответил, что это может быть президент Украины Владимир Зеленский.
"Он стал героем за то, что сопротивляется и не бежал из своей страны", — сказал директор музея. "Он вполне мог бы занять свое место среди великих людей истории".