Полицейские увезли Олега Навального в неизвестном направлении.

В Москве силовики провели обыск в квартире политика Алексея Навального. После обыска был задержан Олег Навальный – брат Алексея, который находился в квартире.

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Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает «Медуза». Отмечается, что полицейские увезли Олега Навального в неизвестном направлении. Когда Навального выводили, собравшихся у квартиры журналистов оттеснили силовики.

Позднее возле квартиры Алексея Навального задержали сотрудника ФБК Илью Пахомова.

Отмечается, что силовики сегодня провели обыски в квартирах Алексея Навального, его жены Юлии и его соратников, а также в офисе ФБК и студии «Навальный Live». Обыски якобы связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве.

Также следственные действия прошли у ряда активистов и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

Протесты в России из-за ареста Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

23 января в РФ проходили акции в поддержку Навального. Силовики задержали более трех тысяч человек по всей России. Это рекордное число задержанных на митингах за всю историю современной РФ.

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Автор: Дмитрий Захаров