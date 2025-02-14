Захарова заявила, что российская позиция уже давно "четко определена".

В Москве заявили, что еще рано говорить о переговорном процессе в вопросе прекращения войны против Украины.

Официальную представительницу российского Министверства иностранных дел Марию Захарову спросили, может ли Россия выдвинуть условием для начала переговоров прекращение поставок оружия в Украину. Она ответила, что Кремль призывает к этому "все эти годы":

"Мы говорим о том, что поставки должны быть прекращены, что продолжение конфликта связано с продолжающимися поставками. Просто говорить о каком-то конкретном переговорном процессе пока очень рано".

Захарова добавила, что российская позиция уже давно "четко определена", кремлевский правитель Путин рассказал о видении урегулирования в июне 2024 года.

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