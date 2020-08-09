В центре Минска протестующие начали возводить баррикады (фото)

В центре Минска неспокойно.

Протестующие строят баррикады из мусорных баков в центре Минска.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta. В Минске произошли жесткие стычки протестующих с милицией и ОМОНом.

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