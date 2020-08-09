цей матеріал доступний українською

В центре Минска протестующие начали возводить баррикады (фото)

23:53, 09 августа 2020
Мир
1227 0
Баррикады в Минске / фото БелаМова

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta. В Минске произошли жесткие стычки протестующих с милицией и ОМОНом.

Читайте такжеСамолет Лукашенко вылетел из Минска

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter