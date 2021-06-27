В Минске мужчина на автомобиле на полном ходу врезался в ворота посольства России.
Об этом вечером в субботу, 26 июня, сообщает Telegram-канал "УГАИ ГУВД Мингорисполкома".
"Инцидент произошел сегодня вечером на улице Нововиленской, 1А. 35-летний мужчина на автомобиле "Форд" на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, СОГ, а также саперно-пиротехническая группа.
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