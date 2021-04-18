Также сегодня под посольством России в Праге проходит акция протеста из-за причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

В Праге активисты провели акцию протеста под посольством России в Чехии, облив здание кетчупом.

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Как пишет Denik.cz, инцидент произошел в ночь на 18 апреля.

К зданию посольства России на площади Бориса Немцова пришли несколько активистов и облили его кетчупом, который символизирует "кровь" на руках кремлевского режима.

Как рассказали в местной полиции, возле посольства были задержаны семь человек.

"На месте мы выявили семь человек, подозреваемых в неправомерных действиях в разделе имущества", - рассказал официальный представитель полиции Ян Данек.

Задержанных доставили в местное отделение полиции. По его словам, задержание прошло без применения принудительных мер и осложнений.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

Это произошло на фоне заявления чешских властей о причастности российских спецслужб к подрыву военных складов в Врбетице в 2014 году.

Помимо этого, сегодня, 18 апреля, под посольством России в Праге проходит акция протеста из-за причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в районе Врбетице в 2014 году.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрений в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Александр Топчий