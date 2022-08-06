Процесс оформления виз затягивается из-за сокращения технического персонала.

В Министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что не останавливали выдачу виз россиянам.

Об этом сообщило Радио Свобода.

В то же время в комментарии местному изданию БТА в министерстве пояснили, что процесс оформления виз затягивается из-за сокращения технического персонала.

"На данный момент прием документов и их оформление в консульских учреждениях Болгарии на территории России не прекращено. Процесс затягивается из-за сокращения технического персонала. Приоритет отдается чрезвычайным и гуманитарным случаям", - заявили в МИД Болгарии.

О том, что Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, но сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщило и российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на посольство Болгарии в Москве.

"Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. На данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг длиннее, чем обычно, но мы работаем", – сообщили в посольстве.

Отмечается, что выдачу виз для владельцев недвижимости из России также не прекращали.

5 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что Болгария останавливает на неопределенный срок выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости. Утверждалось, что причиной этого решения стала высылка из России 14 болгарских дипломатов.

Ранее МИД России объявил 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. В ведомстве заявили, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении российских дипломатов.

28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявили, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована".

Вас также могут заинтересовать новости: