Местные власти рекомендуют в качестве меры пресечения утилизировать любые пищевые продукты, купленные в этих супермаркетах в среду вечером.

В Лондоне задержали мужчину, которого подозревают во введении в пищевые продукты в супермаркетах неизвестного вещества при помощи шприцов.

Как сообщает BBC, покупателям посоветовали выбросить продукты, которые они покупали в трех супермаркетах Фулхэма (западный Лондон) в среду вечером.

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Сами магазины (Sainsbury's, Tesco и Waitrose) были закрыты для проведения расследования полицией.

"Пострадали" преимущественно мясные изделия и полуфабрикаты для приготовления в микроволновке. Мужчину задержали по подозрению в отравлении продуктов с целью нанести вред или вызвать панику у общественности.

"Пока неизвестно, сколько продуктов было повреждено, или чем. Продолжаются следственные действия, чтобы установить, пострадали ли другие магазины в этом районе", - сообщили в лондонской полиции.

Местная власть отметила, что рекомендует общественности в качестве меры предосторожности утилизировать любые пищевые продукты, купленные в этих супермаркетах в тот вечер.

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Автор: Александр Топчий