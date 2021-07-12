Еще за два часа до старта финального матча Евро-2020 фанаты прорвались на территорию стадиона "Уэмбли".

Вчера в Лондоне в ходе перед и послематчевых столкновений фанатов с полицией возле стадиона "Уэмбли" перед финалом Евро-2020 было совершено 49 арестов, а 19 офицеров полиции получили ранения при попытке утихомирить и разогнать болельщиков.

Об этом сообщает ВВС.

Еще за два часа до старта финального матча Евро-2020 фанаты прорвались на территорию стадиона "Уэмбли".

Болельщики, оставшиеся без билетов на финал чемпионата Европы, все равно попали на стадион: они прорвались сквозь кордон из охранников, после чего за ними погнались стюарды. Один из фанатов спрыгнул со стены высотой более шести метров, чтобы получить доступ ко входу для прессы.

Футбольная ассоциация заявила, что это "совершенно неприемлемо", а участники "поставили в неловкое положение сборную Англии".

Полиция Лондона работала с сотрудниками службы безопасности для предотвращения дальнейших нарушений, но уже после матча они продолжились.

Расстроенные поражением сборной фанаты перепрыгивали через барьеры и вступали в стычки со стюардами и полицией, поскольку некоторые из них были изгнаны из трибун.

Сил правоохранителей не хватало, чтобы справиться с размером толпы.

Правоохранители заявили о ранении 19 наших офицеров в стычках с нестабильной толпой, сообщает Skysports.

"Это совершенно неприемлемо. Большое спасибо офицерам из Лондона и охранникам за их участие в обеспечении безопасности и передвижений городом вечером", – заявили в полиции.

Италия - Англия: итоги финала

Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.

Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).

Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.

Лучшим игроком финала УЕФА признал Леонардо Бонуччи.

Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.

Леонардо Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.

Бонуччи установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.

Италия - первая команда в истории, которая выиграла две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.

Италия не проигрывает уже в 34 матчах подряд. От повторения мирового рекорда (его делят Испания и Бразилия) ее отделяет один матч.

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Автор: Олег Давыгора