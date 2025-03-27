Катерина Черновол

Сообщалось, что солдаты погибли, однако тела до сих пор не нашли.

В Литве во время военных учений исчезли четыре солдата армии США. Произошло это в тренировочной зоне недалеко от границы с Беларусью.

Об этом сообщало Reuters. Впоследствии стало известно, что бронированный ремонтно-эвакуационный автомобиль M88 Hercules, которым управляли четверо пропавших без вести американских солдат, найден затопленным.

"Машина была найдена затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, Вооруженными силами Литвы и другими литовскими ведомствами. Армия США, Вооруженные силы Литвы и гражданские ведомства проводят поисковые работы. Поиски солдат продолжаются", – сказано на сайте армии США в Европе и Африке.

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Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о гибели американских военных. В то же время министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, которая посетила место проведения учений, заявила, что тела погибших не были найдены.

"Поэтому было бы неправильно говорить, что солдаты погибли", – заявила она.

О том, что операция по поиску пропавших американских солдат продолжается, сообщил и президент Литвы Гитанас Науседа.

"Пока они не найдены, не теряйте надежды, поддерживайте их семьи, братьев по оружию и всех тех, кто занимается поисками", – написал он.

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Главнокомандующий литовской армии генерал Раймундас Вайкшнорас отметил, что для успешного проведения операции по поиску пропавших солдат необходимо осушить определенные участки местности, пишет LRT.

"Сейчас собрано оборудование и техника, необходимая для работы. Местность болотистая, поэтому нужна тяжелая техника, кое-что еще придется доставить", – пояснил он, добавив, что продолжительность операции будет зависеть от того, как удастся осушить территорию, а также от погодных условий.

В армии США заявили, что все пропавшие солдаты – из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. Во время инцидента они проводили плановые тактические учения.

Судьба пропавших военных до сих пор точно неизвестна. Поиски продолжаются.

Инциденты с военными

В начале марта в Южной Корее истребители ошибочно сбросили бомбы на гражданских. Тогда самолеты участвовали в совместных с армией учениях с боевой стрельбой. Восемь бомб MK-82 упали за пределами полигона, пострадали 15 человек.

Похожий инцидент несколько месяцев назад произошел в Нигерии, где истребители ошибочно ударили по гражданским жителям. В результате инцидента по меньшей мере 10 человек погибли и несколько получили ранения. Тогда самолеты преследовали бандитов в двух селах – Гидан-Сама и Ринтува.

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