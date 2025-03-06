Истребители участвовали в совместных с армией учениях с боевой стрельбой.

Южнокорейские истребители случайно сбросили восемь бомб на гражданский район во время военных учений, в результате чего пострадали 15 человек. Об этом сообщает Associated Press и Reuters.

В военно-воздушных силах страны отметили, что бомбы MK-82, которые выпустили истребители KF-16, упали за пределами полигона, нанеся ущерб гражданскому населению.

Также военно-воздушные силы отметили, что создадут комиссию, которая будет расследовать причины инцидента и оценит масштабы ущерба, который был нанесен гражданскому населению.

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Известно, что истребители участвовали в совместных с армией учениях с боевой стрельбой.

Кроме того, военно-воздушные силы страны извинились за инцидент и заявили, что надеются на скорейшее выздоровление пострадавших. В ведомстве отметили, что будут предлагать компенсацию и принимать другие необходимые меры.

"Авария произошла в городе Пхочхон, расположенном неподалеку от хорошо вооруженной границы с Северной Кореей. Центр реагирования на катастрофы города Пхочхон сообщил, что шесть гражданских лиц и двое военнослужащих получили ранения и находятся на лечении в больницах", - добавили в AP.

Представители больницы отметили, что состояние четырех раненых тяжелое и они все являются гражданскими лицами. По их словам, двое из тяжелораненых являются иностранцами - один из Таиланда и один из Мьянмы.

"Частично повреждены три дома, католическая церковь и теплица, но, по данным центра "Пхочхон", они не пострадали от прямого попадания бомб", - подчеркнули в материале.

В то же время в Reuters, ссылаясь на пожарную службу страны, добавили, что в результате инцидента пострадали 15 человек.

По словам военного чиновника, такое событие произошло из-за того, что пилот ввел неправильные координаты. По его словам, оба самолета сбросили по четыре бомбы, в результате чего они все взорвались.

"Власти приостановят учения с боевой стрельбой, пока не будет четкого понимания того, что пошло не так, но инцидент не повлияет на крупные совместные южнокорейско-американские военные учения, которые должны начаться в понедельник", - заверил чиновник.

Южная Корея - последние новости

Как писал УНИАН, следующий лидер Южной Кореи может резко изменить политику в отношении Китая и КНДР. Речь идет о Ли Чжэ Мёне, который может поддержать усилия президента США Дональда Трампа по возобновлению диалога лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Кроме того, господин Ли может смягчить подход Южной Кореи к Китаю.

Также сообщалось, что 29 декабря в Южной Корее разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек. Позже следователи выяснили причину отказа двигателей. Как оказалось, в них были найдены перья птиц и кровь.

По словам правоохранителей, около четырех минут до роковой катастрофы один из пилотов сообщил о столкновении с птицей и объявил чрезвычайную ситуацию, прежде чем попытаться приземлиться на противоположном конце взлетно-посадочной полосы.

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