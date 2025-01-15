Французские спецназовцы отработали использование беспилотников и систем РЭБ, но не все участники тренировок остались довольны.

В конце прошлого года французские спецназовцы провели сверхсекретные учения, во время которых отработали возможное участие в войне на стороне Украины. Об этом пишет Intelligence Online со ссылкой на собственные источники среди французских военнослужащих.

Отмечается, что в последние месяцы 2024 года французские военные несколько недель посвятили подготовке на секретном французском полигоне. Учения под названием Persée (Персей) были подготовкой к потенциальной переброске в Украину для противодействия российскому наступлению с территории Беларуси.

Сообщается, что французы учли опыт украинской обороны во время обороны Киева в феврале 2022 года. Французские спецназовцы тренировалось в течение недели, чтобы проверить готовность личного состава и оборудования.

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Подразделения, входящие в состав сил специального назначения, в частности элитный 13-й парашютно-десантный драгунский полк, были отправлены на местность, которая по своему ландшафту напоминает район реки Днепр к северу от Киева. Цель учений состояла в том, чтобы обучить команды операторов беспилотников для выполнения миссий во враждебной обстановке, похожей на то, что могло бы иметь место в Украине.

Как пишет Intelligence Online, учения в целом были сосредоточены на методах ведения радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Вместе с тем эти учения обошли вниманием вопрос использования FPV-дронов, что некоторые участники назвали недостатком. Кроме того пришлось использовать много китайских "мавиков" вместо дронов французского производства.

Собеседники журналистов выразили обеспокоенность тем, насколько французские производители беспилотников отстали в плане разработки и экстренных поставок дронов для военных нужд.

Французские войска в Украине

Как писал УНИАН, почти год назад президент Франции Эммануэль Макрон первым поднял вопрос возможного участия войск НАТО в российско-украинской войне в том или ином формате.

В этом контексте аналитики озвучивали несколько возможных сценариев того, что именно будут делать французские войска в Украине. В частности звучали предположения, что французы будут охранять границу Украины с Беларусью, чтобы высвободить украинские силы, которые там присутствуют.

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