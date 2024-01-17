Сейчас все ресурсы РФ идут на войну против Украины.

Министерство обороны Литвы считает, что Российская Федерация планирует долгосрочное увеличение сил в западном направлении.

Однако, как пишет Delfi, до окончания войны в Украине у страны-агрессора нет ресурсов для открытия второго фронта.

"Пока не завершились бои в Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях", – заявили в министерстве.

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По мнению представителей оборонного ведомства, Россия планирует долгосрочное увеличение сил в западном направлении. Захватчики разработали планы по расширению инфраструктуры и воинских частей, проводят инфраструктурные изменения и делят сферы командования.

"Россия сохраняет значительные мощности и их постоянно пополняет у линии фронта в Украине. Приоритет России на данный момент – не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы", – добавляется в сообщении.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро потери страны-агрессора России составляют около 372 820 человек.

На фронте произошло 98 боевых столкновений. Бои обострились на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Недавно Путин наконец признался, что он завоевывает, а не "освобождает" Украину.

"Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние 1,5 года... Ну, это невозможно. Все понимают, что это невозможно: и правящие круги в Украине понимают, и западные элиты понимают", - заявил Путин.

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