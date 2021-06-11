В Латвии суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России депутата Яниса Адамсонса.
Решение суда можно обжаловать в течение семи дней в Рижском окружном суде, сообщает Delfi.
Заседание суда длилось около двух часов. Адамсонс был конвоирован в зале суда и покинул его в сопровождении трех сотрудников Службы госбезопасности.
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От комментариев депутат Сейма Латвии отказался.
Ранее в Службе государственной безопасности сообщили, что подозревает Адамсонса в более чем 40 эпизодах шпионажа, а Латвийское телевидение сообщило, что он подозревается в передаче информации России в течение последних четырех лет.
Адамсонс является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выданного Бюро по защите Сатверсме допуска к информации, содержащей государственную тайну.
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