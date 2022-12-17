Также взрывы слышались в двух российскихгородах.

Минувшей ночью в двух городах временно оккупированного Крыма, а также на территории РФ произошли взрывы.

Так, по сообщениям пользоователей соцсетей, первый взрыв произошел после полуночи в Белгородской области. Факт взрыва подтвердил украинский журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав соответствующее видео.

Позже журналист сообщил, о произошедших взрывах в Симферополе и Бахчисарае. Прсле этих взрывов в соцсетях начали появляться сообщения об очередях, которые образовались на выезде с полуострова.

Видео дня

При этом телеграмм-канал "Донбасс Оперативный" сообщил о двух взрывах в Курске.

Атаки на российские авиабазы

В ночь на 5 декабря "бавовна" произошла под Рязанью и на аэродроме Энгельсе. По словам россиян, аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

В этих взрывах РФ обвинила Украину. В ВСУ же заявили, что еще "ничего не начинали".

6 декабря парад "бавовны" продолжился - неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске. В результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель.

Комментируя взрывы на российской территории, западные союзники Украины указали, что ВСУ имеют право бить по целям в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: