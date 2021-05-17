При этом Песков уверяет, что Россия «была и остается открытой для дружественного диалога и попыток нормализации отношений».

В Кремле считают, что Украину направляют в сторону ненависти к России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«К нашему сожалению, в Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета – этот дефицит суверенитета заполняется теми, кто твердой рукой иногда Украину направляет все чаще в сторону «россиененавистничества» и поэтому все, что делает Украина, все решения, которые принимаются под воздействием этой твердой руки, носят антироссийский характер», - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН, не считают ли в Кремле, что из-за агрессивной внешней политики Кремля, Украина стала «антиподом России», о чем заявил глава российского государства Владимир Путин.

По словам Пескова, соответствующие меры для обеспечения безопасности России уже были приняты, чтобы «на фоне непредсказуемости и враждебности многих соседей».

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«При этом Россия была и остается открытой для дружественного диалога и попыток нормализации отношений, об этом тоже говорил президент Путин и наверно вот эти его слова нужно ставить во главу угла», - заверил пресс-секретарь Путина.

На уточняющий вопрос, чувствуют ли в Кремле угрозу со стороны Украины, Песков, ответил: «Послушайте, больше всего вражеской риторики мы слышим с Украины».

«Вы поймите, Россия не является первоисточником различных фобий, Россия не является первоисточником каких-то санкций, Россия не является первоисточником концентрации каких-то вооруженных сил на границе и так далее – Россия реагирует на это. Это важно отмечать и констатировать», - добавил пресс-секретарь российского президента.

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Автор: Роман Цимбалюк