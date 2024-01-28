Весь мир сейчас видит, как США поступают с Украиной, и делают выводы относительно того, можно ли полагаться на союз с американцами.

Уже более четырех месяцев Конгресс США не может принять новую программу финансирования крайне нужной Украине военной помощи. За это время международная репутация Америки понесла сокрушительный ущерб и продолжает разрушаться дальше, пишет The Atlantic - один из самых респектабельных общественно-политических журналов США.

Автор публикации отмечает, что 17 января спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон устроил вечеринку в честь его 100 дней на этом посту. Однако в эти выходные Конгресс отмечает еще одну 100-дневную годовщину - с тех пор, как президент Джо Байден попросил о выделении 106 миллиардов долларов экстренной оборонной помощи для Украины и Израиля. Этот пакет до сих пор не принят, несмотря на заверения республиканцев в том, что они понимают важность выделения помощи двум воюющим странам.

The Atlantic отмечает, что и Украина, и Израиль нуждаются в экстренной помощи, поскольку собственных ресурсов обоим государствам остро не хватает. Но республиканцы настаивали на том, что сперва надо профинансировать усиление американской границы с Мексикой. Тогда Байден включил расходы на границу в один пакет финансирования с расходами на помощь Украине и Израилю – тот самый 106-миллиардный пакет, который до сих пор не принят из-за сопротивления республиканцев.

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"Политическая реальность заключается в том, что Дональд Трамп является врагом Украины и поклонником российского диктатора Владимира Путина. Поскольку Трамп приближался к повторному выдвижению, его партия — особенно в Палате представителей – поддалась его пропутинскому давлению", - пишет The Atlantic, объясняя причины неуступчивости республиканцев.

Впрочем последствия этого наступят не только для Украины и Израиля, отмечает автор публикации. По его мнению, именно сейчас уничтожается международная репутация США, а вместе с ней и безопасность тех стран, которые десятилетиями могли доверять американским обещаниям.

"Настоящим результатом фиаско в Конгрессе будет крах доверия к США во всем мире. Американские союзники будут искать защиты у более надежных партнеров, а сама Америка будет изолирована и ослаблена. 100 дней позора, которые уже прошли, являются прелюдией к худшим бедствиям. Все [праздничные] свечи мира не компенсируют происходящего сейчас предательства", – резюмирует The Atlantic.

США с подачи Трампа предают Украину

Как писал УНИАН, с подачи республиканцев, а точнее небольшой группы трампистов в Республиканской партии, Конгресс США выдвинул условие администрации Джо Байдена: сначала должен быть принят закон о финансировании границы США для противодействия нелегальной миграции, а уже потом можно тратить деньги на поддержку зарубежных партнеров.

Однако потом Дональд Трамп решил сделать тему нелегальной миграции центральным столпом своей предвыборной программы. Поэтому он не заинтересован в том, чтобы укрепление границы было профинансировано и проблема была решена. А без этого по его же требованию не будет выделено финансирование поставок оружия Украине.

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