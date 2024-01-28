По словам журналистки Энн Эпплбаум, США демонстрируют себя ненадежным союзником.

Пока Украина продолжает свою борьбу против российской агрессии, мир начинает забывать о страхе войны, занимаясь собственными проблемами. Такое мнение высказала журналистка The Atlantic Энн Эпплбаум.

По ее словам, пока мир заявляет о "тупиковой" ситуации на фронте, Украина остается все такой же смелой и затейливой, как и в начале вторжения. Впрочем, по ее словам, Киев сейчас сильно ограничен в боеприпасах и все может привести к тому, что у Сил обороны просто не останется возможности продолжить борьбу.

"Еще более глубокая и широкая волна удара приведет к растущему осознанию того, что Соединенные Штаты являются не просто ненадежным, а несерьезным союзником. Глупый союзник. ЕС тратит на Украину больше денег, чем американцы. Но пока не может производить столько, сколько у США есть на складах", – пишет Эплбаум.

По мнению журналистки, колебание Вашингтона с предоставлением Украины оружия убеждает союзников в "политической некомпетентности" Соединенных Штатов и посылает сообщение России и Китаю о том, что США "является вырождающимся, умирающим государством".

"Для внешнего мира никакая логика этих решений не имеет смысла. Все, что они видят, это то, что американская политическая система была захвачена и выведена из строя радикальной пророссийской фракцией во главе с Трампом – опальным экс-президентом, который использовал насилие и обман, чтобы пытаться остаться на посту", – объясняет Эпплбаум.

Говоря о Трампе, журналистка убеждена, что он пытается использовать украинский вопрос, чтобы вернуть себе президентское кресло: "Его мотивы откровенно эгоистичны: он хочет, чтобы граница между США и Мексикой оставалась хаотичной, чтобы он мог использовать этот вопрос в своей кампании. Он не хочет, чтобы Байден извлекал выгоду из какого-либо предполагаемого решения или прогресса. И ему безразлично, что в результате в Украине закончатся боеприпасы", – объясняет Эплбаум.

Помощь США Украине - последние новости

США до сих пор не могут выделить Киеву очередную финансовую помощь. Активнее там обсуждают вопрос с защитой границы США и Мексики. Попытки добиться положительного решения по поводу военных нужд Киева пока что не увенчались успехом.

Канцлер Германии Олаф Шольц приедет в столицу США Вашингтон 9 февраля, где встретится с американским президентом Джо Байденом. Там, по данным СМИ, немецкий лидер попытается убедить американского президента ускорить выделение Украине помощи.

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