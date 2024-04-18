Также в Конгрессе США стремятся обязать президента ужесточить санкции против РФ.

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки могут разрешить конфискацию активов Российской Федерации для нужд Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в социальной сети Facebook, что предусматривает для Украины обнародованный 17 апреля законопроект "Акт о мире через силу в 21 веке".

Во-первых, речь идет о возможности конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.

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"В частности, Президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При этом, президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США", - отметила Маркарова.

Во-вторых, законопроект предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет в котором указать:

каждое физическое и юридическое лицо в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании;

каждое физическое и юридическое лицо, которые соответствуют критериям для введения санкций США по закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года; а также соответствуют критериям для введения санкций в соответствии с рядом исполнительных указов президента США. Речь идет о санкциях, связанных с определенной вредной деятельностью правительства РФ; запрет на осуществление определенных импортных и экспортных операций, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ; запрет новых инвестиций и предоставления определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию.

"Президент США должен ввести санкции против каждого физического и юридического лица идентифицированного в вышеупомянутом отчете как такового, против которого введены санкции ЕС или Великобритании, и которое соответствует вышеупомянутым критериям санкционирования в США", - сообщила посол.

Кроме того, закон содержит еще ряд других санкционных положений, которые не касаются Украины, и предусматривают активизацию борьбы с распространением фентанола, усиление санкционной политики США, борьбу с отмыванием средств, усиление безопасности информации, активизацию борьбы с преступностью и другими вопросами внутренней политики США.

Маркарова отметила, что Комитет по правилам должен выработать процедуру рассмотрения законопроекта и согласовать его вынесение на общие дебаты. Один из вариантов - выбор процедуры, которая будет объединять все законопроекты по международной помощи США и "Акт о мире через силу в 21 веке" в один пакет.

Помощь Украине от США - главные новости

В среду, 17 апреля, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном были представлены законопроекты об иностранной помощи, в том числе для Украины.

В части Украины законопроект предусматривает выделение 61 млрд долларов. Законопроект требует от Государственного департамента и Пентагона представить стратегию США по поддержке Киева в течение 45 дней после принятия.

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