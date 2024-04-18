Слова Кристин Лагард указывают на трансатлантический раскол в вопросе использования арестованных средств.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард разнесла идею использовать более 260 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. Он предупредила о рисках нарушения международного права.

Издание Financial Times пишет, что слова Лагард указывают на трансатлантический раскол в связи с попыткой привлечь десятки миллиардов евро для Украины, которая должна быть обеспечена будущей прибылью от российских государственных активов, замороженных западными странами.

"Я видела четыре различные схемы или предложения, чтобы обойти то, что многие юристы или адвокаты - в том числе в некоторых администрациях этой страны - считают очень серьезным юридическим препятствием, которое может быть истолковано как нарушение правового международного порядка. Переход от замораживания активов к их конфискации, к распоряжению ими - это то, что необходимо рассмотреть очень тщательно", - заявила Лагард.

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При этом она предупредила, что это может повлечь за собой "нарушение международного права, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала".

После безрезультатных дебатов группа стран G7 в среду вечером выступила с заявлением: "Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, как это произойдет, в соответствии с соответствующими правовыми системами".

Лагар заявила, что у нее "нет ни малейших сомнений" в том, что Россию следует заставить заплатить за восстановление Украины. По ее словам, "ускоренное получение средств из-за отсутствия финансирования в других местах - это открывает целый ряд других вопросов, касающихся соблюдения международного правового порядка, финансовой стабильности и солидарной ответственности".

Конфискаций замороженных активов РФ – последние новости

В "Большой семерке" возникли разногласия по поводу того, что делать с российскими активами на 260 миллиардов евро, которые были арестованы Западом после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Вашингтон поддержал идею конфискации всех резервов и передачи их Украине, а европейские чиновники опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

Страны ЕС предпочли бы передать Киеву только прибыль, полученную от базовых активов. Но вопрос об использовании российских резервов для предоставления Киеву более крупных сумм стал более актуальным в последние месяцы, поскольку война идет уже третий год, а дополнительная помощь Украине со стороны США задерживается в Конгрессе.

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