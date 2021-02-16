По меньшей мере 60 человек погибли в результате крушения пассажирской баржи на реке Конго.

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Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, всего на борту баржи находилось более 700 человек. Около 300 выживших были найдены недалеко от места аварии в провинции Май-Ндомбе на западе страны, но еще 240 пропали без вести.

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Перевод: Екатерина Лиманская