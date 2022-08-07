Он контролировал различные проекты по производству ракет.

Заместитель главы отдела исследований и разработок министерства обороны Тайваня был найден мертвым.

Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Тело 57-летнего Оу Ян Ли-син, заместителя главы принадлежащего военным Чжуншаньского национального института науки и технологий, обнаружили в субботу утром в его гостиничном номере.

Власти заявили, что он умер от сердечного приступа, а в номере отеля не было никаких признаков проникновения.

Его семья сообщила, что у него в анамнезе были болезни сердца и ему был установлен сердечный стент.

Оу Ян находился в командировке в южном округе Пиндун. Свою должность он занимал с начала года. Принадлежащая военным организация, в которой он работал, занимается разработкой ракет. В его задачи входил контроль за различными проектами в этой сфере.

Тайвань намеревается выйти на показатель 500 ракет в год в связи с растущей военной угрозой со стороны Китая.

Напомним, что 2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань.

Китай осуждал США за это решение и предупреждал о "вопиющих политических последствиях".

Сразу после визита Пелоси армия Китая анонсировала проведение военных учений вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Власти Тайваня заявили, что китайские самолеты и военные корабли репетировали нападение на остров в ходе учений.

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