Заместитель главы отдела исследований и разработок министерства обороны Тайваня был найден мертвым.
Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Тело 57-летнего Оу Ян Ли-син, заместителя главы принадлежащего военным Чжуншаньского национального института науки и технологий, обнаружили в субботу утром в его гостиничном номере.
Власти заявили, что он умер от сердечного приступа, а в номере отеля не было никаких признаков проникновения.
Его семья сообщила, что у него в анамнезе были болезни сердца и ему был установлен сердечный стент.
Оу Ян находился в командировке в южном округе Пиндун. Свою должность он занимал с начала года. Принадлежащая военным организация, в которой он работал, занимается разработкой ракет. В его задачи входил контроль за различными проектами в этой сфере.
Тайвань намеревается выйти на показатель 500 ракет в год в связи с растущей военной угрозой со стороны Китая.
Напомним, что 2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань.
Китай осуждал США за это решение и предупреждал о "вопиющих политических последствиях".
Сразу после визита Пелоси армия Китая анонсировала проведение военных учений вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.
Власти Тайваня заявили, что китайские самолеты и военные корабли репетировали нападение на остров в ходе учений.