В городах Китая ежедневно производится 50 тонн пищевых отходов.

В Китае принят закон по борьбе с растратой пищи, направленный на уменьшение количества пищевых отходов.

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Как сообщает Xinhua, за принятие закона проголосовали депутаты Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, он вступает в силу со дня публикации.

Согласно закону, кейтеринговые компании могут взимать дополнительную плату с пользователей, которые оставляют слишком много пищевых отходов.

Как уточняет TJournal, одна из известных мер закона - штрафы для тех посетителей ресторанов, которые заказали чрезмерное количество блюд и не доели.

Банкеты правительственных чиновников также регламентируются законом. На государственных мероприятиях количество и форма приёма пищи должны быть организованы экономно и не превышать определённые стандарты.

Китай ежегодно теряет около 35 миллиардов килограмм зерна на этапах логистики, а в городах ежедневно производится 50 тонн пищевых отходов.

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Автор: Дмитрий Захаров