В городе приостановили движение общественного транспорта

Трех бессимптомных случаев Covid-19 стало достаточно, чтобы китайские власти заблокировали город с населением почти 1,2 миллиона человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Власти города Ючжоу, что в провинции Хэнань, объявили о локдауне в понедельник вечером, приказав всем жителям оставаться внутри, а жилым общинам поставить часовых у ворот.

В разных частях города действуют разные правила: в одной части разрешают людям входить, но не выходить, в других не разрешают ни того, ни другого.

Читайте такжеВ США суточный показатель COVID-инфицированных установил мировой рекорд с начала пандемииВ городе также приостановили движение общественного транспорта, на дорогах не разрешено движение автомобилей, за исключением спецавтомобилей, а все магазины, развлекательные заведения и места отдыха закрыты. Разрешена работа только тех предприятий, которые "гарантируют поставку материалов для повседневной жизни".

Быстрая и жесткая реакция в Ючжоу вызвала некоторую озабоченность в интернете: некоторые сомневаются в необходимости заходить так далеко с таким небольшим количеством случаев коронавируса, но другие в значительной степени поддерживают такую тактику.

"В то время как большая часть мира открыта и работает с огромным количеством случаев заболевания, Китай придерживается своей политики сдерживания вируса, оказывая все большее давление на местных властей", - говорится в материале.

Напомним, ранее власти Китая ввели локдаун в городе Сиань с населением 13 млн человек из-за выявления 127 случаев инфицирования коронавирусом.

В связи с локдауном всем жителям Сианя запрещено покидать дома, за исключением похода в магазин для покупки предметов первой необходимости через день или в чрезвычайных ситуациях. В то время как поездки в город и из города приостановлены, за исключением непредвиденных обстоятельств, требующих официального разрешения. Также были закрыты все второстепенные предприятия.

Вас также могут заинтересовать новости: