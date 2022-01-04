Животноводы решили необычным способом подтолкнуть местное население к вакцинации.

В Германии овец и коз привлекли к кампании по поощрению вакцинации против коронавируса. С помощью этих животных образовали "живой" 100-метровый шприц в поле.

Такой акцией в Шнефердингене (к югу от Гамбурга) хотят привлечь внимание невакцинированной части населения, сообщает АР.

Читайте такжеЗакрытые города, отмененные фейерверки: из-за "Омикрона" мир ограничил новогодние празднованияА все - благодаря пастуху, разложившему по периметру нарисованного шприца кусочки хлеба. Это и помогло примерно 700 овцам и козам образовать этот медицинский инструмент.

Как сообщает информационное агентство dpa, пастух Вибке Шмидт-Кочан несколько дней тренировался со своими животными.

"Овцы - такие милые животные, может, они смогут лучше донести мысль о необходимости вакцинации", - сказал организатор акции Ханспетер Эцольд.

Отмечается, что правительство Германии называет кампанию по COVID-вакцинации своим приоритетом.

Как сообщалось, в Европе с начала пандемии коронавируса COVID-19 количество случаев заражения превысило 100 миллионов.

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