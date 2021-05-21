Ничего не подозревающих военнослужащих заставили съесть наркотические кексы.

В Канаде артиллерийское подразделение во время учений по стрельбе тайно накормили кексами с каннабисом.

В случившемся подозревают военную по имени Челси Когсуэлл, которая служит в регулярных войсках с 2011 года, пишет CTV News.

Как отмечается в судебных документах, на учениях в провинции Нью-Брансуик солдаты переживали внезапную паранойю, чувствовали усталость и потерянность, некоторые не могли выполнять необходимые упражнения.

Читайте такжеКанада полностью легализовала марихуануВыяснилось, что женщина дежурила в столовой, приготовила кексы, в которые, как считается, добавила марихуану, и раздала их военным. Никто из них не знал о наркотиках в лакомстве.

В августе военную ждет суд. Против нее уже выдвинуто 18 обвинений.

Это первый случай, когда канадского военнослужащего обвиняют в тайном принуждении своих коллег к употреблению марихуаны.

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Перевод: Катерина Комолова