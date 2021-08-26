Раненых доставили в больницу десятки автомобилей и машин скорой.

В Кабуле по меньшей мере 60 раненых человек доставили в больницу после взрывов возле международного аэропорта.

Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

В частности, десятки автомобилей и машин скорой доставили 60 человек в больницу после взрывов возле аэропорта.

Взрывы возле аэропорта в Кабуле

Читайте такжеВзрывы в Кабуле: среди раненых есть американские военные, Байден созвал совещанияВзрывы произошли возле международного аэропорта Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.

В Пентагоне сообщили, что возле международного аэропорта произошло два взрыва - возле пропускного пункта "Эбби-гейт" в аэропорт и отеля "Барон".

В результате взрыва погибли по меньшей мере 11 человек. Среди раненых – трое американских морских пехотинцев.

Взрыв произошел через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые находились рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию в связи с усиленной террористической угрозой.

В частности, США и их союзники призвали людей отойти как можно дальше от аэропорта из-за угрозы нападения со стороны вооруженной группы, приближенной к террористической группировке "Исламское государство".

Автор: Виталий Саенко