У убитой остался трехлетний сын.

В Италии жестоко убили 23-летнюю украинку Анастасию Алашри, которая в марте сбежала туда с трехлетним сыном, спасаясь от войны. В преступлении подозревают ее 32-летнего экс-супруга.

Тело украинки с тремя ножевыми ранениями обнаружили в сельской местности Вилла Джулия, сообщает итальянское издание Corriere Di Bologna. Полиция занялась поисками после того, как девушка не вышла на работу 13 ноября.

Следователи выяснили, что украинку мог убить ее бывший муж-египтянин. В последнее время отношения Анастасии и ее бывшего возлюбленного были конфликтными. 11 ноября женщина сообщила полиции, что мужчина ее преследует.

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Анастасия развелась и решила начать новую жизнь. У девушки появился парень. Накануне убийства она решила переехать к нему. В воскресенье утром украинка вернулась домой, чтобы собрать личные вещи. Там она встретилась с бывшим. После этого Анастасия исчезла.

Новый партнер заявил об исчезновении девушки. Подозреваемого египтянина задержали на железнодорожном вокзале Болоньи. Вероятно, он пытался покинуть территорию Италии.

Мужчина уже признался, что это он убил Анастасию. На указанной локации нашли женскую одежду и два ножа. Мужчину арестовали.

У убитой остался трехлетний сын. Она помогала украинским беженцам. Из-за войны поиски ее родственников осложняются. Коллеги из местного ресторана, в котором работала Анастасия, шокированы известием о ее убийстве.

"Эта новость шокировала нас, девушка была очень доброй и преданной работе. В свободное время она давала уроки игры на фортепиано. Музыка была ее большой страстью. Выражаем глубокие соболезнования. Анастасия навсегда останутся в наших сердцах", - рассказал владелец заведения.

Убийства украинок в Италии

Ранее в итальянском Торре-Аннунциата 82-летний мужчина застрелил 67-летнюю украинку, которая работала сиделкой его сестры.

В конце 2021 года в Италии 80-летний пенсионер жестоко убил свою 61-летнюю жену-украинку Наталью Киричек. Супруги прожили вместе 17 лет. Раньше между ними не было ссор и конфликтов, но недавно мужчина стал слишком ревнивым.

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